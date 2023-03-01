МХК «Толпар» готовится к игре с «Молотом»

Что такое плей-ин и как попасть в плей-офф? Молодежная хоккейная команда «Толпар» в пятницу начнет свой путь в решающей стадии сезона. По итогам регулярного чемпионата юноши из Башкортостана заняли шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. Чтобы выйти в плей-офф, уфимцам теперь придется выиграть серию у «Молота» из Перми.
Уфимскому «Толпару» придется пройти испытание «Молотом». Своеобразная расплата за то, что не удалось попасть в пятерку сильнейших на Востоке. С этого сезона в Молодежной хоккейной лиге новая система розыгрыша. Все команды делятся на два дивизиона. Три сильнейшие команды «серебряного» играют с коллективами, которые заняли места с шестого по восьмое в «золотом».
Лучшим бомбардиром «Толпара» в регулярке стал Филипп Пермяков. Интересно, что нападающий родился в Перми и начинал заниматься хоккеем в школе «Молота». Поэтому для него первый матч серии, который пройдет на площадке соперника, станет почти домашним.
Уфимцы сумели завершить регулярку двумя победами. Команда Владимира Потапова уверенно обыграла «Сибирских снайперов» и «Кузнецких Медведей». Но даже в матчах с победным результатом тренеры и игроки находят моменты, которые необходимо улучшать.
Первый матч серии с «Молотом» пройдет 3 марта. Ответный в Уфе – 6. В случае, если по итогам двух игр счет в противостоянии будет равным, соперники проведут решающую встречу 7 марта.