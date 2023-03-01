В Уфе прошли всероссийские соревнования по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет

Турнир был посвящён памяти заслуженного тренера России Николая Даниловича Попова. В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из 16 регионов нашей страны.
Заключительный день, решающие схватки и полная концентрация на сопернике. Алексей Алексеев из Башкортостана вёл по ходу встречи с представителем Татарстана Дмитрием Коберником, но удержать победу не сумел. Бронза отправилась в соседний регион. В этой весовой категории сильнейшим стал Сергей Алямкин из Москвы.
Впрочем, спортсмены из Башкортостана завоевали несколько медалей. Хусейн Нуриев стал бронзовым призёром в весе до 66 килограммов. Сразу четыре медали у девушек из нашей республики: золото взяли Лилия Атауллина и Екатерина Тужилова,а бронзу – Алина Галиева и Виктория Плешкова. А в весовой категории до 100 килограммов Арсентий Воеводин в финале уступил сопернику из Челябинска. Но для нашего спортсмена это один из первых турниров в новом весе.
Турнир памяти Попова – традиционный для нашей республики. Николай Данилович – заслуженный тренер России. Он является создателем первой в Уфе спортивной школы по самбо и дзюдо, которая открылась в 1965 году. Воспитанники Попова входили в состав сборных команд Советского Союза и России
Победители и призёры соревнований будут готовиться к первенству России. Оно пройдёт в Екатеринбурге с 17 по 19 марта.