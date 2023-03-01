В Уфе прошли всероссийские соревнования по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет

Турнир был посвящён памяти заслуженного тренера России Николая Даниловича Попова. В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из 16 регионов нашей страны.

Заключительный день, решающие схватки и полная концентрация на сопернике. Алексей Алексеев из Башкортостана вёл по ходу встречи с представителем Татарстана Дмитрием Коберником, но удержать победу не сумел. Бронза отправилась в соседний регион. В этой весовой категории сильнейшим стал Сергей Алямкин из Москвы.

Уровень соревнований хороший, соперников плохих нет ни на каких соревнованиях. У нас скоро России, я приехал сюда побороться, настраивался как на тренировку. Так получилось, что выиграл. Сергей Алямкин, победитель соревнований

Впрочем, спортсмены из Башкортостана завоевали несколько медалей. Хусейн Нуриев стал бронзовым призёром в весе до 66 килограммов. Сразу четыре медали у девушек из нашей республики: золото взяли Лилия Атауллина и Екатерина Тужилова,а бронзу – Алина Галиева и Виктория Плешкова. А в весовой категории до 100 килограммов Арсентий Воеводин в финале уступил сопернику из Челябинска. Но для нашего спортсмена это один из первых турниров в новом весе.

Я из 90 перешёл в 100 на этих соревнованиях, на ПФО отобрался, решил здесь 100 попробовать. Не первый опыт для меня, боролся уже в 100, надо заниматься дальше, качаться больше, на захватах работать. Арсентий Войводин, серебряный призер соревнований

Турнир памяти Попова – традиционный для нашей республики. Николай Данилович – заслуженный тренер России. Он является создателем первой в Уфе спортивной школы по самбо и дзюдо, которая открылась в 1965 году. Воспитанники Попова входили в состав сборных команд Советского Союза и России

По организации – пять с плюсом. Оформление зала, качество судейской коллегии на высоком уровне, зал соответствует международному уровню соревнований. Андрей Бобров, судья международной категории, заслуженный тренер России