В Федерации каратэ Башкирии наградили спортсменов и тренеров

Представители Федерации каратэ Башкирии наградили сильнейших спортсменов, а также тренеров, арбитров и врачей. Всех тех, кто помогает в проведении соревнований, работает на турнирах.
В этот день свою порцию славы получили спортсмены, тренеры, родители. Все те, кто однажды выбрал каратэ и сделал этот вид спорта частью жизни. Обладательница 5 кю Аиша Шакирова из Учалов уже пять лет занимается этим спортом. Она побеждала на турнирах республиканского и межрегионального уровня в Казани, Челябинске и в Уфе.
И пусть за их плечами не международные турниры, а республиканские и городские соревнования. Есть и первые медали. Хотя успехи и поражения юные каратисты пока воспринимают по-разному.
Прошлый сезон стал непростым для Сабины Каримовой из Уфы. Спортсменка мечтает о чемпионстве. И для этого готова выкладываться на каждой тренировке. В 2022-м она посетила практические семинары иностранных специалистов. В Уфу с мастер-классом приезжали обладатель 10 дана традиционного каратэ-до Аяз Ибишов из Азербайджана и судья международной категории из Турции Хазим Оздемир.
Федерации каратэ республики больше 30 лет, она продолжает развиваться. В Башкортостане в разных городах появляются новые клубы. Растет и число воспитанников в секциях.
Вчерашняя юниорка, а ныне опытный наставник. Рита Баязитова никогда не думала, что после завершения спортивной карьеры станет тренером. Но однажды попробовала и поняла, что ей нравится делиться опытом. С тех пор уже 14 лет работает с детьми.
На церемонии награждения отметили и представителей судейского корпуса. Иногда от их решения зависит судьба медали. И здесь главное не допустить ошибку, но еще важнее не дать спортсмену получил травму. Геворг Мкртчян был одним из лидеров сборной республики. Но шесть лет назад из-за травмы был вынужден сменить кимоно на судейский костюм.
Впереди у башкирских каратистов первенство и чемпионат Уфы. Несмотря на статус городских, соревнования будут открытыми, а потому в них примут участие представители не только из России.