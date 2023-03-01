В Федерации каратэ Башкирии наградили спортсменов и тренеров

Представители Федерации каратэ Башкирии наградили сильнейших спортсменов, а также тренеров, арбитров и врачей. Всех тех, кто помогает в проведении соревнований, работает на турнирах.

В этот день свою порцию славы получили спортсмены, тренеры, родители. Все те, кто однажды выбрал каратэ и сделал этот вид спорта частью жизни. Обладательница 5 кю Аиша Шакирова из Учалов уже пять лет занимается этим спортом. Она побеждала на турнирах республиканского и межрегионального уровня в Казани, Челябинске и в Уфе.

У меня знакомая занималась этим спортом. Меня подтянула, я тоже стала заниматься каратэ. Аиша Шакирова, призер первенства Республики Башкортостан по каратэ

И пусть за их плечами не международные турниры, а республиканские и городские соревнования. Есть и первые медали. Хотя успехи и поражения юные каратисты пока воспринимают по-разному.

Прошлый сезон стал непростым для Сабины Каримовой из Уфы. Спортсменка мечтает о чемпионстве. И для этого готова выкладываться на каждой тренировке. В 2022-м она посетила практические семинары иностранных специалистов. В Уфу с мастер-классом приезжали обладатель 10 дана традиционного каратэ-до Аяз Ибишов из Азербайджана и судья международной категории из Турции Хазим Оздемир.

Рустам Шархиевич всегда готов поддержать и говорит, что главное всегда идти вперед и работать над собой. Сабина Каримова, обладательница 1 дана по каратэ

Федерации каратэ республики больше 30 лет, она продолжает развиваться. В Башкортостане в разных городах появляются новые клубы. Растет и число воспитанников в секциях.

Мы недавно открылись и теперь работаем. Алексей Скоблилкин, тренер по каратэ /Кумертау/

Меня спрашивают: почему ты делаешь так много для других? Но по-другому у меня не получается. Это те люди, которым ты можешь доставить праздник. Рустам Магсумов, заслуженный тренер России

Вчерашняя юниорка, а ныне опытный наставник. Рита Баязитова никогда не думала, что после завершения спортивной карьеры станет тренером. Но однажды попробовала и поняла, что ей нравится делиться опытом. С тех пор уже 14 лет работает с детьми.

Как воспитать чемпиона – готового рецепта нет. Но важно желание спортсмена и родителя, тогда тренеру остается немного. Рита Баязитова, тренер по каратэ

На церемонии награждения отметили и представителей судейского корпуса. Иногда от их решения зависит судьба медали. И здесь главное не допустить ошибку, но еще важнее не дать спортсмену получил травму. Геворг Мкртчян был одним из лидеров сборной республики. Но шесть лет назад из-за травмы был вынужден сменить кимоно на судейский костюм.

Спортсмены проходят долгий путь, пока они попадают на соревнования. Они готовятся, выступают. Важно, когда завершается турнир, ты понимаешь, что травм во время соревнований не было. Геворг Мкртчян, судья по каратэ