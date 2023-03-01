В Башкирии завели уголовное дело за скупку медалей времен ВОВ

В башкирской столице мужчина скупил более 50 государственных наград времен ВОВ. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье "Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград". По информации правоохранителей, 55-летний местный житель с февраля по сентябрь прошлого года покупал государственные награды на различных интернет-площадках.

По словам подозреваемого, он увлекся историей Великой Отечественной войны еще в школе. После продажи недвижимости уже во взрослом возрасте, у мужчины появились средства на углубленное изучение периода ВОВ и он начал скупать госнаграды. Также у мужчины изъяли боевое холодное оружие советского периода, которое хранилось у него назаконно. Экспертиза подтвердила подлинность медалей. Подозреваемый признал свою вину.