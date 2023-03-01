В Уфе суд продлил арест активистке Лилии Чанышевой

В Кировском районном суде башкирской столицы прошло заседание по делу общественницы Лилии Чанышевой. Женщина обвиняется в в организации запрещенного сообщества и публичных призывах к экстремистской деятельности.
Адвокат Чанышевой подал прошение на освобождение женщины на время расследования. Для рассмотрения ходатайства, обвиняемую этапировали в Уфу из Москвы, где ранее Апелляционный суд оставил в силе арест активистки.
Кировским судом также было отклонено ходатайство, но было одобрено прошение прокуратуры о продлении меры пресечения на время судебного разбирательства по уголовному делу. Напомним, активистку арестовали еще в ноябре 2021 года.