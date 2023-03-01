В Башкирии почтили память воинов-десантников, погибших 23 года назад при обороне высоты в Чечне

Радий Хабиров сегодня напомнил о подвиге псковских десантников, которые 23 года назад вступили в неравный бой в Аргунском ущелье в Чечне. Глава региона посвятил этому пост на своих страницах в социальных сетях. Среди тех, кто погиб в этом бою, были и уроженцы нашей республики – гвардии майор Александр Доставалов из Уфы и гвардии младший сержант Роман Афанасьев из Белебеевского района.