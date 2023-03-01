В Башкирии почтили память воинов-десантников, погибших 23 года назад при обороне высоты в Чечне

Радий Хабиров сегодня напомнил о подвиге псковских десантников, которые 23 года назад вступили в неравный бой в Аргунском ущелье в Чечне. Глава региона посвятил этому пост на своих страницах в социальных сетях. Среди тех, кто погиб в этом бою, были и уроженцы нашей республики – гвардии майор Александр Доставалов из Уфы и гвардии младший сержант Роман Афанасьев из Белебеевского района.
В 2000 году воины-десантники 6-й роты сдерживали натиск свыше двух тысяч боевиков, из 90 десантников удалось выжить только шестерым. Александр Доставалов и Роман Афанасьев были в числе тех, кто героически погиб, обороняя высоту. За самоотверженность, мужество и отвагу Доставалова посмертно удостоили звания Героя России, а Афанасьева посмертно наградили орденом Мужества. Сегодня в столице республики и Ишимбае проходят мероприятия, посвященные дню памяти солдат.
В своем посте Радий Хабиров напомнил, что именем Александра Доставалова назван один из трех башкирских добровольческих батальонов, который с честью выполняет задачи специальной военной операции. «Вечная память павшим героям. И слава тем, кто продолжает их ратное дело», – написал глава республики. Сегодня ветераны боевых действий и общественники возложили цветы к памятнику «Союз поколений десантников» в парке Победы и к памятнику десантникам в уфимском сквере «Волна». А учащиеся Башкирского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Доставалова в Ишимбае почтили память героя у его бюста.