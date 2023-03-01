Восемь предприятий Башкортостана стали участниками всероссийского акселератора

Для республики это новый инструмент развития промышленного туризма. Старинные медеплавильные, стекольные заводы будут проводить экскурсии для всех желающих. Участие в федеральном проекте означает, что организации научат формировать качественный турпродукт, а жители и гости региона смогут увидеть закрытые процессы производства известных башкирских заводов.
Сердце Благовещенского арматурного завода – сталелитейный цех. Производство считается опасным. Обязательное дополнение к спецодежде – каска, очки и респиратор. Металл, раскаленный до полутора тысяч градусов, разливается по формам. Через пламя и искры начинается рождение будущей запорной арматуры.
История же самого предприятия начинается с 1756 года. Тогда Благовещенский медеплавильный завод принадлежал купцу Матвею Мясникову. Один из старейших заводов России сейчас размещается в нескольких зданиях. Чтобы обойти их все, нужно не менее двух часов.
А это здание – памятник архитектуры, построено в форме буквы Е – в честь Елизаветы, мамы братьев Дашковых, заводовладельцев того времени.
Попасть в закулисье арматуростроения может любой турист. На предприятии с 2020 года развивается промышленный туризм. Маршрут называется «Огонь, металл и люди». Экскурсанты проходят весь путь изготовления продукции. Знакомство с цехами происходит под комментарии гида – говорят, в законсервированных отделениях можно встретить привидение.
Благовещенский арматурный завод, как и семь других предприятий республики, в прошлом году стали участниками Всероссийского акселератора. Федеральная программа учит продвигать промтуризм на внутреннем и международном рынках.
Предприятия, ранее закрытые, станут не только точкой притяжения экскурсантов. Промышленный туризм – это также профориентационная работа и бизнес-обмен. Наследие республики станет доступным для всех интересующихся жизнью региона, в буквальном смысле детально познающих ее – вне зависимости от возраста.