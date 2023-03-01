В Уфе московские врачи показали мастер-класс по установке гастростомы

В Уфу приехали московские врачи, чтобы помочь улучшить жизнь паллиативных пациентов. В детской больнице № 17 медики Центра гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачёва провели показательную операцию по установке гастростомы – приспособления, с помощью которого человек может питаться. А специалисты благотворительного фонда «Дом с маяком» научили родителей маленьких пациентов правильно обращаться с гастростомой.

В этот момент четырёхлетней сынишка Ольги Левчук находится в операционной. Малышу как раз устанавливают гастростому, с которой учится справляться его мама. Мальчик родился здоровым, но после перенесенного менингоэнцефалита оказался в вегетативном состоянии. Малыш не может самостоятельно глотать. Кормить приходится через зонд.

Обучить родителей обходиться с гастростомой приехали врачи Центра имени Димы Рогачёва и благотворительного фонда «Дом с маяком», который помогает паллиативным больным. Такими в большинстве своём и являются те, кому необходима гастростома.

Гастростома – искусственное отверстие, которое соединяет переднюю брюшную стенку и желудок. Питание через неё вводят медленно в течение 15 минут. При желании можно установить помпу, которая будет автоматически с нужной скоростью вводить порцию еды.

Врачи Центра имени Димы Рогачёва провели в детской 17-й больнице показательные операции по установке гастростом. Три малыша сегодня получили возможность получать питание через новую систему. Процедура проходит малоинвазивным методом, поэтому процесс заживления идёт быстро.