В Уфе почтили память первого мэра города Михаила Зайцева

85 лет исполнилось бы сегодня первому мэру столицы Михаилу Зайцеву. Человек слова и дела, выдающийся руководитель сделал для развития столицы все возможное. И это в сложнейшие 90-е годы. Его персона до сих пор остается знаковой для уфимцев. А его деятельность и активность и сегодня как высокая планка для нынешних чиновников.