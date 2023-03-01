В Уфе почтили память первого мэра города Михаила Зайцева

85 лет исполнилось бы сегодня первому мэру столицы Михаилу Зайцеву. Человек слова и дела, выдающийся руководитель сделал для развития столицы все возможное. И это в сложнейшие 90-е годы. Его персона до сих пор остается знаковой для уфимцев. А его деятельность и активность и сегодня как высокая планка для нынешних чиновников.
Целеустремленный взгляд и добрая улыбка – именно таким в камне застыл первый мэр Уфы, человек удивительной судьбы Михаил Алексеевич Зайцев. Он ушел из жизни, но оставил после себя большое наследие. Почтить память друга, наставника, примера для подражания, несмотря на непогоду, пришли те, кому выпала честь жить и работать бок о бок с выдающимся общественным деятелем.
Михаил Зайцев – это большая страница истории нашего города. Он родился 13 сентября 1952 года в Чишминском районе. В раннем возрасте остался сиротой, воспитывался в детском доме. Он успел пройти хорошую школу комсомольской и партийной закалки. Не пропустил ни одной ступеньки служебной карьеры. Но полностью его качества раскрылись в переломный для нашей страны период – в пресловутую эпоху девяностых, когда страна шагнула в неизвестность и ситуация менялась каждый день.
Страну разрывали внутренние противоречия. Но даже в этой сложной ситуации он мог найти общий язык с людьми, придерживающимися самых полярных взглядов, направить их энергию на созидание. Где-то прислушивался к чужому мнению, часто умел убедить собеседника в своей правоте, при необходимости проявлял и жесткость, и принципиальность.
Михаил Зайцев вошел в историю республики и ее столицы как талантливый руководитель, большой профессионал и новатор. Именно он стал первым всенародно избранным мэром в постсоветской России. Именно он заложил фундамент парламентаризма в Башкортостане, возглавив Госсобрание республики в 95-м. С подачи Михаила Алексеевича Курултай стал первым законодательным органом в России, принявшим законы, регулирующие важнейшие сферы общественных отношений.
К марту 1999 года, ко времени истечения срока полномочий первого созыва, в республике уже насчитывалось около 400 кодексов и законов – это была лидерская позиция и среди других субъектов России. Многие из этих законов стали модельными для других регионов, а некоторые – и для федерального законодателя.
Михаила Зайцева вспоминают не только как хорошего чиновника. Те, кому довелось с ним работать, уверяют: мэр стремился помочь каждому, кто обращался за помощью, его интересовали прежде всего люди и их благополучие.
Он работал на износ, не щадил себя, в первую очередь всегда думал о городе, которому служил и был предан. Именно таким Михаила Алексеевича Зайцева будут помнить ещё долгие-долгие годы. Его сердце перестало биться 8 июля 2010 года.