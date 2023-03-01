В Башкирии формируются два новых добровольческих батальона

В Башкирии формируются еще два добровольческих батальона для участия в специальной военной операции. Одно формирование будет носить имя героя Даяна Мурзина, второй отряд получит название «Северные Амуры».
– Решили, что они будут называться имени Даяна Мурзина, куда принимаем граждан до 60 лет под эгидой МО РФ, и «Северные Амуры», куда могут записаться граждане до 50 лет под эгидой Росгвардии, – рассказал организатор подразделений, полковник в отставке, ветеран боевых действий Борис Гордеев.
По словам Бориса Гордеева, о желании стать добровольцами формирований заявили около ста человек. В настоящее время в СВО из Башкирии принимают участие три батальона, которые носят имена героев России - Минигали Шаймуратова, Александра Доставалова, а также национального героя Салавата Юлаева.