В Уфе прошли всероссийские соревнования «Метелица-2023» по роллер-спорту

Участие принимали более 170 спортсменов из 12 регионов России. На соревнованиях побывала съемочная группа телеканала БСТ.
Одна из зрелищных дисциплин – фристайл-слалом. Спортсмены выполняли различные элементы на площадке, уставленной линиями небольших конусов. Всероссийские соревнования по роллерному спорту проходят пятый раз в истории и третий раз в Уфе. В этом году на турнир в столицу Башкортостана приехали сильнейшие роллеры. Многие из них – победители чемпионатов России и Европы.
Анна Кукушкина занимается роллер-спортом более девяти лет. Спортсменка является многократной победительницей первенства России по скоростному слалому и чемпионкой Европы в дисциплине слайдом. Несмотря на большой опыт в роллер-спорте, на соревнованиях спортсменке иногда приходится непросто.
Даже самые юные спортсмены преодолевают все сложности и продолжают бороться за первое место. Так, Роман Новотоженцев в этом виде спорта два с половиной года. Спортсмен неоднократно занимал призовые места на соревнованиях. И на этом турнире стал первым.
В начале лета в центре спортивной подготовки Римы Батталовой пройдут чемпионат и первенство России по роллер-спорту.