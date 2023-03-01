В Уфе прошли всероссийские соревнования «Метелица-2023» по роллер-спорту

Участие принимали более 170 спортсменов из 12 регионов России. На соревнованиях побывала съемочная группа телеканала БСТ.

Одна из зрелищных дисциплин – фристайл-слалом. Спортсмены выполняли различные элементы на площадке, уставленной линиями небольших конусов. Всероссийские соревнования по роллерному спорту проходят пятый раз в истории и третий раз в Уфе. В этом году на турнир в столицу Башкортостана приехали сильнейшие роллеры. Многие из них – победители чемпионатов России и Европы.

Спортсмены приехали очень сильные. У нас чемпион России по прыжкам в высоту приехал, чемпионка России по скоростному слалому приехала. У нас очень сильные спортсмены, очень сильный состав приехал. Ирина Белоусова, организатор всероссийских соревнований «Метелица-2023»

Анна Кукушкина занимается роллер-спортом более девяти лет. Спортсменка является многократной победительницей первенства России по скоростному слалому и чемпионкой Европы в дисциплине слайдом. Несмотря на большой опыт в роллер-спорте, на соревнованиях спортсменке иногда приходится непросто.

Со сложностью столкнулась, особенно с психологической, так как в том году я лично отдала свое первое место другому человеку. Поэтому мне было важно именно на этих соревнованиях показать свое преимущество. Я сделала свой новый рекорд и победила. Анна Кукушкина, победительница всероссийских соревнований «Метелица-2023» /Самарская область/

Даже самые юные спортсмены преодолевают все сложности и продолжают бороться за первое место. Так, Роман Новотоженцев в этом виде спорта два с половиной года. Спортсмен неоднократно занимал призовые места на соревнованиях. И на этом турнире стал первым.

Самое сложное – это побороть себя, чтобы выступить и не сдаться. Можно прийти и заниматься пару месяцев и потом сдаться, потому что у тебя все болит, а можно не сдаться и продолжать заниматься. Роман Новотоженцев, победитель всероссийских соревнований «Метелица-2023» /Омская область/