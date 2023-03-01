Товарооборот между Башкирией и Арабскими Эмиратами вырос в 3 раза

В 2022 году товарооборот между Башкирией и Объединенными Арабскими Эмиратами увеличился в три раза. Данные сравниваются с результатами за 2021 год. Об этом рассказала министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики Маргарита Болычева.

Торговый представитель России в ОАЭ Андрей Терехин рассказал, что в Эмиратах созданы хорошие условия для торговли, организации производства, а также релокации бизнеса.