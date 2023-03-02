В Башкирии обсудили вопросы профилактики ВПЧ

За последние пять лет в республике увеличилась заболеваемость вирусом папилломы человека. Эта инфекция не просто поражает кожу и слизистые эпителии, но и вызывает злокачественные новообразования.

В большинстве случаев женщины не знают о наличии ВПЧ и обращаются к врачу только после того, как у них диагностированы злокачественные новообразования репродуктивных органов в 3 и 4 стадии. О путях профилактики рака специалисты говорили за круглым столом в Госсобрании республики.