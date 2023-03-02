В Уфе прошел вечер памяти, посвященный 95-летию народного поэта Башкирии Ангама Атнабаева

В Башдрамтеатре прошел вечер памяти, посвященный 95-летию со дня рождения драматурга и народного поэта республики Ангама Атнабаева. На торжество собрались родные, близкие, односельчане и земляки писателя, проживающие за пределами Башкортостана.

Пристрастие к стихам у Ангама Атнабаева началось еще в детстве. Первый сборник стихов «Разговор с сердцем» вышел в 1958 году. Он издал более 20 книг. На вечере прозвучали произведения, написанные писателем в разные годы. Лауреата премии имени Галимова Саляма и заслуженного деятеля искусств России и Башкортостана связывали теплые творческие узы с Башдрамтеатром, где ставились его 11 пьес.