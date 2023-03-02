В Уфе восьмиклассница пыталась отравиться таблетками, чтобы пропустить контрольную

Уфимская школьница оказалась на больничной койке после того, как выпила 33 таблетки обезболивающих. Восьмиклассница хотела отравиться, чтобы пропустить контрольную работу.

Известно, что подросток должна была написать важные работы по алгебре, однако из-за недостаточной подготовки она решила их прогулять. Важным поводом для пропуска занятий является болезнь, поэтому девочка решила зайти в аптеку и купить «Парацетамол» с «Пенталгином».