В Уфе восьмиклассница пыталась отравиться таблетками, чтобы пропустить контрольную

Уфимская школьница оказалась на больничной койке после того, как выпила 33 таблетки обезболивающих. Восьмиклассница хотела отравиться, чтобы пропустить контрольную работу.

Фото №1 - В Уфе восьмиклассница пыталась отравиться таблетками, чтобы пропустить контрольную

Известно, что подросток должна была написать важные работы по алгебре, однако из-за недостаточной подготовки она решила их прогулять. Важным поводом для пропуска занятий является болезнь, поэтому девочка решила зайти в аптеку и купить «Парацетамол» с «Пенталгином».

В школьном туалете девочке приняла все таблетки, но очень быстро ей стало плохо. Школьницу экстренно госпитализировали в реанимацию, где ее откачали врачи. Сейчас юная уфимка восстанавливается и набирается сил, передает телеграмм-канал Mash Batash.  

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