В Уфе восьмиклассница пыталась отравиться таблетками, чтобы пропустить контрольную

Уфимская школьница оказалась на больничной койке после того, как выпила 33 таблетки обезболивающих. Восьмиклассница хотела отравиться, чтобы пропустить контрольную работу.
Известно, что подросток должна была написать важные работы по алгебре, однако из-за недостаточной подготовки она решила их прогулять. Важным поводом для пропуска занятий является болезнь, поэтому девочка решила зайти в аптеку и купить «Парацетамол» с «Пенталгином».
В школьном туалете девочке приняла все таблетки, но очень быстро ей стало плохо. Школьницу экстренно госпитализировали в реанимацию, где ее откачали врачи. Сейчас юная уфимка восстанавливается и набирается сил, передает телеграмм-канал Mash Batash.