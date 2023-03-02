На трассе Башкирии зафиксировали аварии с участием большегрузов

В Башкирии из-за неблагоприятных погодных условий выросла опасность аварий на дорогах. Так, на трассе М-5 зафиксировали несколько крупных ДТП с участием большегрузов.

В Иглинском районе на 1542 км автодороги 41-летний житель Янаульского района на грузовике столкнулся с «Вольво». Последнее авто от удара столкнулось со встречным «Исудзу» и ещё одним большегрузом. Помощь врачей потребовалась одному из водителей.

На этом же участке часом ранее столкнулись четыре грузовика. К счастью, в аварии никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.