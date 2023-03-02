В Уфе на территории инфекционной больницы произошёл пожар

Сегодня, 2 марта, в Уфе в гаражном боксе на территории Республиканской клинической инфекционной больницы №4 по улице Запотоцкого зафиксировали задымление.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы по повышенному рангу. Гаражный бокс прилегал к административному комплексу медицинского учреждения. Из него самостоятельно эвакуировались 25 человек.

Ликвидацией пожара занимались 45 человек и 14 единиц специальной техники. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.