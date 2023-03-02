В Башкирии нашли предполагаемого виновника гибели работника в лифте

Прокуратура Салаватского района утвердила обвинительное заключение в отношении заместителя директора строительной компании. Его обвинили в ненадлежащей организации безопасности труда.
В декабре 2022 года при выполнении работ по монтажу утеплителя один из рабочих упал в шахту лифта. Он упал с высоты третьего этажа и скончался сразу от полученных травм. На месте происшествия не были установлены ограждения.
Обвиняемый не признал свою вину. Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено в суд для рассмотрения по существу.