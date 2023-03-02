Три образовательных кластера в сфере промышленности создают в Башкирии

«В рамках проекта мы сократили сроки обучения, все учебные программы адаптировали под запрос работодателя. Благодаря проекту у нас в этом учебном году уже 676 студентов обучаются по целевым договорам, что составляет половину от контингента. Партнерство с ПАО "ОДК-УМПО" - это тот идеальный случай, когда в качестве заказчика на образовательные программы выступает именно предприятие».

Булат Мусин, директор колледжа