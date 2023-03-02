Три образовательных кластера в сфере промышленности создают в Башкирии

В Башкирии создают образовательные кластеры на базе колледжей. Они появятся в Стерлитамаке и Учалах.
Как сообщает издание «Башинформ» со ссылкой на региональное министерство образования, на создание образовательных кластеров выделено 300 млн рублей из федерального бюджета, примерно столько же - из регионального бюджета и бюджета республиканских предприятий. Кластеры будут охватывать такие отрасли как химическую, горнодобывающую и машиностроительную.
Между тем на базе уфимского машиностроительного колледжа уже работает кластер. Учебное заведение стало первым в регионе грантополучателем федеральных средств в размере 100 млн рублей. На выделенные средства приобрели дорогостоящее высокотехнологичное оборудование, сделали капитальный ремонт учебного корпуса и общежития. Таким образом, появилась возможность готовить высококлассных специалистов для машиностроительной отрасли.
В России образовательные кластеры начали создавать в 2022 году для подготовки специалистов под целевой заказ предприятий и бизнеса. Также кластер предполагает актуализацию образовательных программ, учебных планов и повышение уровня квалификации преподавателей. Ожидается, что меры помогут решать потребности работодателей в системе подготовки специалистов в среднем профессиональном образовании.
Теперь получать гранты от государства смогут образовательные кластеры, которые готовят будущих специалистов в области СМИ, медицины, образования, креативной индустрии, сферы услуг, управления и туризма. Ранее господдержка направлялась только образовательно-производственным кластерам промышленной сферы.
В федеральном бюджете на поддержку таких кластеров ежегодно предусмотрено почти по 11 млрд рублей. Заявки на предоставление господдержки могут направлять регионы, а также федеральные органы исполнительной власти, в ведении которых находятся учреждения профессионального образования. Получить субсидии они смогут по результатам конкурсного отбора, который проводит минпросвещения.