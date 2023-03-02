В Уфе прошла первая республиканская гимназиада боевых искусств

Проект стал победителем конкурса фонда грантов Главы Республики Башкортостан. Более тысячи школьных приняли в ней участие. Они выявляли лучших в восьми видах спорта.

Более тысячи участников,восемь видов спорта, десятки дисциплин и 15 площадок. Соревнование, которое могло пройти сразу в нескольких регионах, но Башкортостан стал первым. Гимназиада боевых искусств – соревнование, в котором принимают участие школьники со всей республики. На татами выходили те, кто только недавно записался в секции единоборств, а также уже опытные спортсмены: кандидаты в мастера спорта, призеры европейских и российских турниров. Кстати, выступали ребята не за спортклубы, а за образовательные учреждения.

Сейчас, когда наши спортсмены не выступают на международной арене, все больше внимания уделяется развитию спорта внутри страны. Появляются новые турниры, причем для всех возрастных групп. В мире единоборств это Евразийские игры боевых искусств, международный и межрегиональный форум. Учащиеся вузов могут проверить свои силы в студенческих играх. Дебютанты и новички выступают на республиканском турнире «Юный боец». И вот теперь для ребят до 17 лет появилась Гимназиада.

Соревнования проходили в восьми видах спорта, таких как айкидо, тайский бокс, всестилевое каратэ, тхэквондо, кикбоксинг, комбат -самооборона. Отдельных дисциплин было еще больше.

Например, соревнования по каратэ проходили на разных площадках по двум программам – ката и кумите. Альмира Мурзаянова из Дюртюлей занимается каратэ с семи лет. И у нее сразу стало получаться. Вот и на турнире в Уфе она заняла первое место.

В каждом виде спорта выступали ребята определенной возрастной категории. Так, в кикбоксинге большую часть спортсменов составили школьники до 14 лет. Взрослые юноши и девушки в эти дни находятся на сборах в составе команды Приволжского федерального округа.

В тхэквондо большую часть участников составили уже опытные борцы, среди которых были и члены юношеской национальной команды.

Успешно выступали и те, кто только недавно делал первые шаги в спорте и выходил на татами на своих дебютных соревнованиях «Юный боец».