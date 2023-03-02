В Башкирии старшеклассницу осудили за торговлю наркотиками

В январе прошлого года школьница нуждалась в деньгах и наткнулась в социальных сетях на объявление о поиске курьера для распространения наркотических веществ по городу. Девушка договорилась об условиях работы, забрала оптовую партию наркотиков в потайном месте, после чего расфасовала их в отдельные свёртки. Ей удалось разложить 15 тайников-закладок, сфотографировать их на телефон. Ещё два свёртка девушка оставила себе в качестве вознаграждения. 1 марта школьницу задержали.