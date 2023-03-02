В Уфе пройдут международные игры сурдлимпийцев

Уфа примет сурдлимпийские игры. Предстоящее мероприятие презентовали в Москве на заседании Министерства спорта России по итогам 2022 года. Форум объединил разные площадки, спортивные и деловые активности, а также масштабную выставку. Башкортостан принял активное участие.

В июле в республике пройдут международные соревнования «Летние игры сурдлимпийцев». В программе – 21 дисциплина, будет задействовано восемь площадок, в том числе центр спортивной подготовки имени Римы Баталовой, спорткомплекс «Биатлон».