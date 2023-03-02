В Башкирии бывшему директору Дворца спорта грозит лишение свободы

Прокуратура по городу Мелеузу провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в деятельности местного Дворца спорта. Установлено, что директор учреждения устно заключил договор предоставлять в пользование часть помещения малого спортивного зала для проведения занятий по кросс-фиту.

По информации пресс-службы прокуратуры региона, с октября 2021 по май 2022 года женщина, проводившая занятия, передавала директору муниципального учреждения деньги в счет аренды. Полученную сумму мужчина присвоил себе и распорядился деньгами по своему усмотрению. Всего руководителю Дворца спорта было передано 45 тысяч рублей.