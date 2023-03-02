В Башкирии подписан указ о соцвыплатах медработникам

Медсестрам по приему вызовов психиатрической бригады скорой помощи и младшему медперсоналу назначено по 4 500 рублей специальных выплат. Специалистам со средним профильным образованием, оказывающим первичную медико-санитарную помощь по территориально-участковому принципу, или ведущим диспансерное наблюдение жителей — 6 500 рублей, а фельдшерам и медсестрам спецпсихбригад — 7 000 рублей, врачам таких подразделений — 11 500 рублей, водителям «скорых» — 12 000, участковым врачам — 14 500 рублей.