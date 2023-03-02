В Уфе в сугробе застрял автозак

В башкирской столице автозак ФСИН застрял в снегу на обочине по улице Свердлова. Большую машину пытались вытащить из снежного плена четыре сотрудника службы исполнения наказаний.

Инцидент произошел напротив здания по улице Свердлова, 37, где располагается Управление по конвоированию ФСИН России по Башкирии. Ситуации поспособствовали погодные условия.