В Уфе в сугробе застрял автозак

В башкирской столице автозак ФСИН застрял в снегу на обочине по улице Свердлова. Большую машину пытались вытащить из снежного плена четыре сотрудника службы исполнения наказаний.
Инцидент произошел напротив здания по улице Свердлова, 37, где располагается Управление по конвоированию ФСИН России по Башкирии. Ситуации поспособствовали погодные условия.
Несколько дней подряд в республике наблюдаются метели и снегопад. Коммунальные службы с помощью техники делают все возможное, чтобы дороги в населенных пунктах были чистыми и не затрудняли проезд.