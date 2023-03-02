В Уфе в сугробе застрял автозак

В башкирской столице автозак ФСИН застрял в снегу на обочине по улице Свердлова. Большую машину пытались вытащить из снежного плена четыре сотрудника службы исполнения наказаний. 

Фото №1 - В Уфе в сугробе застрял автозак

Инцидент произошел напротив здания по улице Свердлова, 37, где располагается Управление по конвоированию ФСИН России по Башкирии. Ситуации поспособствовали погодные условия.

Несколько дней подряд в республике наблюдаются метели и снегопад. Коммунальные службы с помощью техники делают все возможное, чтобы дороги в населенных пунктах были чистыми и не затрудняли проезд.

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