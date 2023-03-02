В Башкирии потратили свыше 660 млн рублей на оплату социальных сертификатов

В прошлом году в Башкирии было выдано 36 тысяч сертификатов на социальные услуги. Чтобы оплатить сертификаты, было направлено 662 млн рублей. Об этом сообщил премьер-министр Андрей Назаров на заседании республиканского правительства.

– С прошлого года Башкортостан включен в список пилотных субъектов России, участвующих в апробации механизмов государственного социального заказа, – сказал премьер-министр. – На сегодня у нас выдано самое большое в стране количество социальных сертификатов.

Башкирия второй год является пилотным регионом по созданию условий для долговременного ухода за нуждающимися. Пока что эксперимент проводится в Уфе, где заботятся о 151 местном жителе. Это позволяет людям жить в привычной домашней обстановке. В Башкирии также созданы службы социальных координаторов, которые за 8 месяцев работы обошли свыше 10 тысяч инвалидов и пожилых людей. 4,5 тысячи жителей оформили соцобслуживание , а в социальные учреждения поместили 657 жителей республики.