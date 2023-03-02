В Башкирии за год увеличилась продолжительность жизни населения

Согласно итогам 2022 года продолжительность жизни в Башкирии увеличилась до 71,8 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

По сравнению с 2021 годом данный показатель вырос на 3,2%, превысив ранее установленное целевое значение в 69,8 года. Известно, что в основном жители региона умирают от болезней системы кровообращения, новообразований, внешним причинам, а также болезни нервной системы, органов пищеварения и органов дыхания.