В Башкирии местная жительница стала жертвой мошенников

Очередная жительница Башкирии стала жертвой мошенников. 43-летняя женщина из Нефтекамска потеряла крупную сумму денег, которую оформила в кредит. Об этом сообщает МВД по Башкирии.

На телефон потерпевшей поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка. Злоумышленник сообщил женщине, что на ее имя оформлен кредит и мошенники пытаются списать 500 тысяч рублей. После этого женщину переключили, якобы, на сотрудника правоохранительных органов.

Потерпевшая сначала усомнилась в правдивости предоставленных данных, однако собеседник в резкой форме сообщил ей, что данные можно проверить на официальном сайте. Женщина поверила и не догадалась сразу, что мошенники могли представиться любой фамилией.

Женщину убедили оформить кредит на сумму свыше 500 тысяч рублей и перевести, якобы, на резервный счет, что и сделала потерпевшая. На следующий день при посещении банка она узнала, что имела дело с мошенниками.