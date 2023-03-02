Радий Хабиров провел встречу с руководителем Рослесхоза Иваном Советниковым

Мы видим, что и губернатор, и органы лесного хозяйства уделяют большое внимание работе с лесными пожарами. В прошлом году удалось существенно снизить их площадь, и Башкортостан вошёл в топ-5 регионов России по оперативности ликвидации возгораний и качеству работы по охране лесов от пожаров. Кроме того, большое внимание здесь уделяют лесовосстановлению. Видим, что регион перевыполняет план, то есть сажает леса больше, чем гибнет и вырубается. Правильно, что кроме хвойных пород высаживают и традиционные для республики виды деревьев, например, липу. Таким образом, учитываются интересы лесозаготовителей и тех, кто занимается пчеловодством, сбором мёда.

Иван Советников, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства России