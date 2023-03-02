Радий Хабиров провел встречу с руководителем Рослесхоза Иваном Советниковым

Республика готова к началу пожароопасного сезона. Об этом заявил Глава Башкортостана на встрече с руководителем Федерального агентства лесного хозяйства Иваном Советниковым. Руководитель региона отметил, что хорошим уроком стали события 2021 года. Тогда во многих муниципалитетах с апреля до позднего сентября не было дождей.

Так, была закуплена дополнительная техника. Уже перед началом 2022 провели организационные мероприятия. В республике работает система «Лесохранитель» и система видеонаблюдения, которая оповещает о пожарах. Также Глава Башкортостана отметил эффективное взаимодействие с Рослесхозом. Агентство благодаря участию в нацпроекте обеспечило поддержку в приобретении техники, а также в борьбе с всевозможными вредителями леса.

На 2023 год у нас есть понимание по всем ресурсам – технике, людям. Запустили систему «Лесохранитель» с видеонаблюдением, которая даёт нам раннее оповещение о начале пожаров. Точно могу сказать, что республика к пожароопасному периоду готова.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Мы видим, что и губернатор, и органы лесного хозяйства уделяют большое внимание работе с лесными пожарами. В прошлом году удалось существенно снизить их площадь, и Башкортостан вошёл в топ-5 регионов России по оперативности ликвидации возгораний и качеству работы по охране лесов от пожаров. Кроме того, большое внимание здесь уделяют лесовосстановлению. Видим, что регион перевыполняет план, то есть сажает леса больше, чем гибнет и вырубается. Правильно, что кроме хвойных пород высаживают и традиционные для республики виды деревьев, например, липу. Таким образом, учитываются интересы лесозаготовителей и тех, кто занимается пчеловодством, сбором мёда.

Иван Советников, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства России
Уфимская волна
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