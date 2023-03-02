Радий Хабиров провел встречу с руководителем Рослесхоза Иваном Советниковым

Республика готова к началу пожароопасного сезона. Об этом заявил Глава Башкортостана на встрече с руководителем Федерального агентства лесного хозяйства Иваном Советниковым. Руководитель региона отметил, что хорошим уроком стали события 2021 года. Тогда во многих муниципалитетах с апреля до позднего сентября не было дождей.
Так, была закуплена дополнительная техника. Уже перед началом 2022 провели организационные мероприятия. В республике работает система «Лесохранитель» и система видеонаблюдения, которая оповещает о пожарах. Также Глава Башкортостана отметил эффективное взаимодействие с Рослесхозом. Агентство благодаря участию в нацпроекте обеспечило поддержку в приобретении техники, а также в борьбе с всевозможными вредителями леса.