В одной из школ Уфы открылся современный медиацентр

Не «Тик-ток», а настоящие новости и программы будут снимать ученики затонской школы № 46. В учебном заведении открылся современный медиацентр. Ребята изучают азы журналистики, мастерство операторского и ораторского искусства.

Открыли кузницу телекадров в затонском лицее № 46. Ученики ждали этого события больше года, прошли жесткий отбор на «должности» ведущих. Теперь устраивают кастинг для других.

В медиацентре есть все необходимое оборудование, чтобы делать новости. Ноутбук для монтажа, камера, штативы и освещение. В студии даже установлен экран хромакей. Ребята по очереди могут попробовать себя в роли ведущего, журналиста, оператора и видеоинженера.

Создание медиацентра стало возможным за счёт выигранного гранта в программе поддержки местных инициатив для школьников. Но этих средств не хватило. На помощь пришел бывший ученик лицея, который и вложил средства в развитие молодёжи. Теперь ребята набираются опыта. А кто-то уже задумывается о поступлении в вузы, где есть медианаправления.

В медиацентре ребята смогли не просто познакомиться с профессией журналиста, но и овладеть востребованными сегодня в любой сфере деятельности знаниями и навыками – умением работать в команде, креативно мыслить, анализировать информацию и грамотно подавать её.