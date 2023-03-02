В Уфе прошел турнир по хоккею с мячом памяти Михаила Зайцева

Я думаю, ежегодно мы будем проводить всероссийский турнир, один раз в год, а вот республиканские соревнования, где будут наш Белорецк и, может быть, другие муниципалитеты – Туймазы, Белебей, Уфа – думаю, мы будем проводить почаще.

Рустем Ахмадинуров, председатель попечительского совета ХК «Кировец», заместитель председателя Госсобрания Республики Башкортостан