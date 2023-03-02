В Уфе прошел турнир по хоккею с мячом памяти Михаила Зайцева

Впервые за 30 лет на стадионе «Динамо» прошел межрегиональный турнир по хоккею с мячом памяти Михаила Зайцева. Участие принимали пять команд из разных регионов страны. За победу боролись юные хоккеисты 2011 и 2012 годов рождения.

Самый ценный игрок турнира, капитан команды 11-летний Искандер Хазиев вывел своих напарников вперед, благодаря двум забитым мячам. 5-летний опыт в бенди помог Искандеру показать результат  на его первом всероссийском турнире.

Это всероссийские соревнования, надо подняться на первое место и победить. За нашу республику и город Уфу.

Искандер Хазиев, капитан ХК «Кировец»

Для юных, но уже талантливых хоккеистов такое масштабное мероприятие проводилось впервые. Теперь международный турнир для спортсменов станет ежегодным.

Фото №1 - В Уфе прошел турнир по хоккею с мячом памяти Михаила Зайцева

Я думаю, ежегодно мы будем проводить всероссийский турнир, один раз в год, а вот республиканские соревнования, где будут наш Белорецк и, может быть, другие муниципалитеты – Туймазы, Белебей, Уфа – думаю, мы будем проводить почаще.

Рустем Ахмадинуров, председатель попечительского совета ХК «Кировец», заместитель председателя Госсобрания Республики Башкортостан

Спортсменов поддержали и болельщики, которые подбадривали и воодушевляли. По итогам встреч прошла церемония награждения. Первое место у команды «Спутник» из Карпинска, второе – у Новокуйбышевска, ну а бронзовыми призерами стали уфимцы.

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