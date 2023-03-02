В Уфе прошел турнир по хоккею с мячом памяти Михаила Зайцева

Впервые за 30 лет на стадионе «Динамо» прошел межрегиональный турнир по хоккею с мячом памяти Михаила Зайцева. Участие принимали пять команд из разных регионов страны. За победу боролись юные хоккеисты 2011 и 2012 годов рождения.
Самый ценный игрок турнира, капитан команды 11-летний Искандер Хазиев вывел своих напарников вперед, благодаря двум забитым мячам. 5-летний опыт в бенди помог Искандеру показать результат на его первом всероссийском турнире.
Для юных, но уже талантливых хоккеистов такое масштабное мероприятие проводилось впервые. Теперь международный турнир для спортсменов станет ежегодным.
Спортсменов поддержали и болельщики, которые подбадривали и воодушевляли. По итогам встреч прошла церемония награждения. Первое место у команды «Спутник» из Карпинска, второе – у Новокуйбышевска, ну а бронзовыми призерами стали уфимцы.