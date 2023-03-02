В Уфе открылась «Поволжская ярмарка ремесел и сувениров»

Развитие отечественного ремесла, продвижение российских брендов. В столице республики открылась «Поволжская ярмарка ремесел и сувениров». Были представлены товары мастеров как из Башкирии, так и из пяти регионов России.

Ювелирные изделия, авторские украшения, этническая бижутерия и множество других товаров ручной работы. В этом году в «Поволжской ярмарке» принимают участие более сорока мастеров-ремесленников и предприятий. Для многих это отличная возможность презентовать свои товары в другом регионе.