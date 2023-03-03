В Башкирии в двух авариях пострадали восемь человек

В Башкирии за сутки зафиксировали две крупные аварии. В общей сложности в ДТП пострадали восемь человек.

Сегодня, 3 марта, в Зилаирском районе на 184 км автодороги Магнитогорск-Ира столкнулись «УАЗ Патриот» и «Лада Ларгус». В аварии пострадали пять человек. Двум водителям потребовалась госпитализация.

Также крупная авария произошла накануне, 2 марта, на 16 км автодороги Новобелокатай-Белянка-Перевоз в Белокатайском районе. 53-летний житель Свердловской области на грузовике из-за непогоды допустил столкновение со встречной «Ладой Нива». Травмы получили 32-летний водитель легкового авто и два его пассажира 49 и 58 лет. В грузовике перевозили лошадей. Животные в аварии не пострадали.