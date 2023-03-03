В Башкирии отец-алкоголик избивал четверых детей

В Башкирии выявили факт жестокого обращения с детьми. В городе Агидель отец-алкоголик периодически избивал четырёх детей.

В ноябре 2022 года в полицию обратились сотрудники больницы, которые выявили у маленькой пациентки телесные повреждения. А в феврале прошлого года в больницу попал брат девочки, у которого диагностировали перелом руки. Оказалось, мальчика толкнул отец.