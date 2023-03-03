В Башкирии отец-алкоголик избивал четверых детей

В Башкирии выявили факт жестокого обращения с детьми. В городе Агидель отец-алкоголик периодически избивал четырёх детей.
В ноябре 2022 года в полицию обратились сотрудники больницы, которые выявили у маленькой пациентки телесные повреждения. А в феврале прошлого года в больницу попал брат девочки, у которого диагностировали перелом руки. Оказалось, мальчика толкнул отец.
Как сообщает газета «Огни Агидели», в семье проживают четыре ребёнка, которые систематически подвергаются насилию со стороны агрессивного отца. Мужчина бьёт детей, подвергает унижению, выгоняет из дома. Нерадивый отец стал фигурантом сразу трёх уголовных дел. Ведутся следственные действия.