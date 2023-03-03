В Башкирии частные приюты для животных будет поддерживать государство

Это актуально не только для нашей республики. Решать проблему необходимо комплексно, на федеральном уровне. Такая работа ведется, но изменение федерального законодательства – процесс сложный и долгий, поэтому мы принимаем меры уже сейчас, на республиканском уровне, в пределах своих полномочий.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания РБ