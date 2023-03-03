В Башкирии частные приюты для животных будет поддерживать государство

Пресс-служба Курултая Башкирии сообщила о том, что Госсобранием принят закон «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «Об ответственном обращении с животными в Республике Башкортостан».

Фото №1 - В Башкирии частные приюты для животных будет поддерживать государство

Теперь частные приюты для животных смогут рассчитывать на поддержку государства. Владельцам таких заведений могут оказать меры поддержки, предусмотренные законом от 11 июля 2012 года «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в РБ». В Курултае отметили, что такие меры помогут снизить количество бездомных животных на улицах.

Это актуально не только для нашей республики. Решать проблему необходимо комплексно, на федеральном уровне. Такая работа ведется, но изменение федерального законодательства – процесс сложный и долгий, поэтому мы принимаем меры уже сейчас, на республиканском уровне, в пределах своих полномочий.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания РБ 

Закон вступит в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

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