Жителей Уфы предупредили о временном перекрытии улиц

В Уфе ожидается перекрытие нескольких улиц. Об этом сообщили в администрации башкирской столицы. Водителей попросили заранее планировать маршрут передвижения.
Временно проезд будет ограничен:
— на парковке стадиона «Нефтяник» (со стороны ул. Комарова), а также на улице Чернышевского (на участке от ул. Ленина до ул. Мустая Карима) - с 20:00 2 марта до 11:00 3 марта;
— ул. Чернышевского (на участке от Ленина до Мустая Карима) - 3 марта с 06:00 до 15:00;
— крайняя правая полоса (по четной стороне) ул. Тукаева (на участке от ул. Цюрупы до ул. З. Расулева), парковка по ул. Амурской вдоль Кафедрального собора Рождества Богородицы - 3 марта с 14:00 до 19:00.