В Уфе перед судом предстанет мать, которая оставила ребёнка в снегу

В Уфе перед судом предстанет местная жительница, которую обвинили в ненадлежащем воспитании своего маленького ребёнка. Прокуратура Орджоникидзевского района утвердила обвинительное заключение.

Фото №1 - В Уфе перед судом предстанет мать, которая оставила ребёнка в снегу

4 февраля ночью женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уронила годовалую дочку без одежды в снег, а сама уснула рядом. Малышку нашли прохожие. Ребёнка экстренно доставили в больницу с общим переохлаждением.

Выяснилось, что женщина проживала с дочкой в бане, которая расположена на территории одного из домовладений. Горе-мать вела аморальный образ жизни, злоупотребляла алкоголем, а также уклонялась от оказания ребёнку необходимой помощи.

Кроме того, в связи с выявленными нарушениями в деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних прокуратура Калининского района Уфы внесла в территориальный отдел полиции, орган опеки и попечительства представления, которые находятся на рассмотрении. Вопрос защиты прав ребенка находится на контроле надзорного ведомства.

пресс-служба прокуратуры РБ
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