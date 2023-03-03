В Уфе перед судом предстанет мать, которая оставила ребёнка в снегу

В Уфе перед судом предстанет местная жительница, которую обвинили в ненадлежащем воспитании своего маленького ребёнка. Прокуратура Орджоникидзевского района утвердила обвинительное заключение.

4 февраля ночью женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уронила годовалую дочку без одежды в снег, а сама уснула рядом. Малышку нашли прохожие. Ребёнка экстренно доставили в больницу с общим переохлаждением.

Выяснилось, что женщина проживала с дочкой в бане, которая расположена на территории одного из домовладений. Горе-мать вела аморальный образ жизни, злоупотребляла алкоголем, а также уклонялась от оказания ребёнку необходимой помощи.