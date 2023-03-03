В Башкирии спасатели пришли на помощь мужчине, которому стало плохо в пути

2 марта в Башкирии помощь спасателей потребовалась мужчине на вездеходе. Об этом сообщили в Госкомитете по ЧС.

Сельчанин выехал на вездеходе из деревни Верхнекировский. Он планировал добраться до деревни Кировка в Нуримановском районе, однако по пути транспорт сломался. Мужчина продолжил путь на лыжах.

В дороге сельчанин почувствовал себя плохо и выбился из сил. Он обратился за помощью к спасателям, которые успешно доставили его до автомобиля. Помощь врачей мужчине не потребовалась.