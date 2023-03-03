В Башкирии школьный автобус с 22 детьми попал в аварию

Сегодня, 3 марта, в Стерлитамакском районе произошла авария с участием школьного автобуса. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе ГИБДД.

На 15 км автодороги Стерлитамак-Федоровка 54-летний водитель автобуса при выезде на главную дорогу допустил касательное столкновение с ВАЗ-21099. В салоне находились 22 ребёнка.

К счастью, пострадавших в ДТП нет. Транспортные средства получили механические повреждения. Школьный автобус направлялся в местное учебное учреждение села Айгулево. До школы оставалось доехать около 500 метров – ученики дошли самостоятельно.