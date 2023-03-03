В Башкирии госпитализировали 45-летнюю женщину с проломленным от молотка черепом

В Башкирии 45-летняя жительница Туймазов оказалась на больничной койке с проломленной головой. На женщину напал с молотком ее сожитель. О кровавом инциденте сообщает «Башинформ» со ссылкой на собственный источник.

Фото №1 - В Башкирии госпитализировали 45-летнюю женщину с проломленным от молотка черепом

Известно, что конфликт между возлюбленными произошел в ночь на 3 марта. Ссора сожителей быстро переросла в рукоприкладство и разъяренный мужчина ударил туймазинку молотком по голове. С тяжелой травмой женщину госпитализировали.

Сейчас правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.  

Акции БСТ
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии