В Башкирии в снегу застряла машина с беременной женщиной и ребенком

Сегодня, 3 марта, в Башкирии помощь спасателей потребовалась пассажирам застрявшей в снегу машины. Подробности инцидента сообщили в Госкомитете по ЧС.

На трассе Уфа-Инзер-Белорецк на повороте в деревню Нукатово застрял автомобиль ВАЗ-2107. В салоне машины находились три человека, среди которых беременная женщина и годовалый ребёнок.

На место происшествия прибыли сотрудники Госкомитета. Выяснилось, что у машины неисправна ходовая часть. Пассажиров эвакуировали и довезли до дома. Помощь врачей им не потребовалась.