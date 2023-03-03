В Башкирии осудили виновных в гибели отравившихся газом подростков

В Башкирии осудили двух руководителей коммерческих компаний, которых обвинили в смерти влюбленных подростков.
1 февраля 2020 года в съёмной квартире в Бирске были найдены тела 18-летнего парня и 14-летней девушки. Врачи сразу констатировали смерть молодого человека, а девочка была госпитализирована. Она впала в кому, но спустя сутки скончалась. Причиной смерти влюбленной пары стало отравление угарным газом. Выяснилось, что в дымоходе и вентиляции квартиры не было тяги.
На скамье подсудимых оказались управленцы двух компаний. Против них было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, приведшем к гибели двух и более лиц. Глава ремонтно-строительного управления не организовал первичное обследование состояния дымовых и вентиляционных каналов, в результате чего их ввели в эксплуатацию с нарушениями, допущенными еще на этапе строительства многоквартирного дома. Также они не провели мероприятия по исследованию и техническому обслуживанию вышеуказанного оборудования.
Виновников осудили на три года лишения свободы в колонии общего режима.