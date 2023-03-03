Дмитрий Чернышенко и Радий Хабиров открыли турнир по фиджитал-футболу в Уфе

Сегодня заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и Глава Башкортостана Радий Хабиров приняли участие в церемонии открытия нового крытого футбольного манежа. Сооружение около стадиона «Нефтяник» возведено в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Дмитрий Чернышенко и Радий Хабиров ознакомились с новым объектом и на его площадке дали старт турниру по фиджитал-футболу «Я – герой».

В честь запуска манежа 669 футболистов республики, которые находились на нескольких спортплощадках, установили новый рекорд мира по чеканке мяча в помещении. Для фиксации массового достижения пригласили редакцию Книги рекордов России.

Сегодня действительно важное событие в жизни нашей республики, таких объектов должно быть гораздо больше. И мы ставим себе задачу – строить, строить и строить.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сегодняшний день – прорыв в нашем движении, детишек будет больше, в манеже на траве играть одно удовольствие. И сегодня мы установили рекорд: 669 ребят набивали мяч в течение 10 секунд. Ждем, кто нам даст вызов.

Шамиль Газизов, генеральный директор ФК «Уфа»
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