Дмитрий Чернышенко и Радий Хабиров открыли турнир по фиджитал-футболу в Уфе

Сегодня заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и Глава Башкортостана Радий Хабиров приняли участие в церемонии открытия нового крытого футбольного манежа. Сооружение около стадиона «Нефтяник» возведено в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Дмитрий Чернышенко и Радий Хабиров ознакомились с новым объектом и на его площадке дали старт турниру по фиджитал-футболу «Я – герой».
В честь запуска манежа 669 футболистов республики, которые находились на нескольких спортплощадках, установили новый рекорд мира по чеканке мяча в помещении. Для фиксации массового достижения пригласили редакцию Книги рекордов России.