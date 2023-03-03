Дмитрий Чернышенко и Радий Хабиров открыли турнир по фиджитал-футболу в Уфе

Сегодняшний день – прорыв в нашем движении, детишек будет больше, в манеже на траве играть одно удовольствие. И сегодня мы установили рекорд: 669 ребят набивали мяч в течение 10 секунд. Ждем, кто нам даст вызов.

Шамиль Газизов, генеральный директор ФК «Уфа»