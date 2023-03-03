Дмитрий Чернышенко и Радий Хабиров посетили площадку будущего межвузовского кампуса в Уфе

Глава Башкортостана и заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей поездки по Уфе посетили строительную площадку Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня.

Первую очередь объекта, которая включает IQ-парк площадью 36 тысяч квадратных метров, планируют сдать в этом году. Это будет студенческая и творческая зона для молодёжи. На этажах разместятся помещения Уфимского университета науки и технологий, Башкирского медицинского университета и Уфимского нефтяного технического университета. Стартапы, коворкинги, современная среда для научной активности и творчества – для студентов создадут лучшие условия, чтобы они смогли реализовать свой потенциал. Вторая очередь – центральное ядро кампуса – будет занимать более 110 тысяч квадратных метров. Её завершат к 2026 году. В состав комплекса объектов войдут жилые модули для студентов, преподавателей и гостей НОЦ почти на 4,5 тысячи мест, аудиторно-лабораторный блок и геномный центр, помещения для торговли и общепита, а также спортивно-рекреационные зоны и площадки культурно-массовых мероприятий.

Студенты будут тут и жить, и работать, и творить, заниматься наукой, спортом, развиваться. Это возможность не только учиться, но и осваивать науку, творить, претворять в жизнь свои проекты. Со студентами тут будут не только преподаватели работать, но и наши индустриальные партнеры.

Валентин Павлов, ректор Башкирского государственного медицинского университета
Уфимская волна
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