Дмитрий Чернышенко и Радий Хабиров посетили площадку будущего межвузовского кампуса в Уфе

Первую очередь объекта, которая включает IQ-парк площадью 36 тысяч квадратных метров, планируют сдать в этом году. Это будет студенческая и творческая зона для молодёжи. На этажах разместятся помещения Уфимского университета науки и технологий, Башкирского медицинского университета и Уфимского нефтяного технического университета. Стартапы, коворкинги, современная среда для научной активности и творчества – для студентов создадут лучшие условия, чтобы они смогли реализовать свой потенциал. Вторая очередь – центральное ядро кампуса – будет занимать более 110 тысяч квадратных метров. Её завершат к 2026 году. В состав комплекса объектов войдут жилые модули для студентов, преподавателей и гостей НОЦ почти на 4,5 тысячи мест, аудиторно-лабораторный блок и геномный центр, помещения для торговли и общепита, а также спортивно-рекреационные зоны и площадки культурно-массовых мероприятий.