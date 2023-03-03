Жительница Башкирии стала жертвой мошенников в интернете

По словам потерпевшей, в одной из социальных сетей она выложила объявление о продаже детских жилеток. Через два дня на объявление откликнулась покупательница, с которой они договорились об оплате, после чего злоумышленница попросила отправить ей адрес электронной почты. Мошенница убедила зайти потерпевшую на электронную почту, перейти по ссылке и ввести данные своей банковской карты. Через некоторое время с банковского счета потерпевшей была списана сумма в размере 6800 рублей, а аферистка перестала выходить на связь.