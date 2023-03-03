В Уфе мужчина зарезал свою спутницу и друга из-за ревности

В Уфе 57-летний местный житель из ревности зарезал знакомого и подругу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет по Башкирии.
Двойное убийство случилось 27 февраля. Компания из двух мужчин и двух женщин распивала спиртные напитки в квартире по улице Софьи Перовской. Когда алкоголь закончился, одна из женщин легла спать, а 57-летний обвиняемый отправился в магазин за новой порцией.
После того, как мужчина вернулся обратно, он приревновал свою 54-летнюю спутницу к 60-летнему другу. В ходе возникшего конфликта, обвиняемый схватил нож и нанес множественные ранения, в результате чего мужчина и женщина скончались. Полицию вызвала женщина, которая проснулась из-за шума. Обвиняемый не скрывался от правоохранителей. Известно, что ранее мужчина был судим за убийства.