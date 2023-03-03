В Уфе мужчина зарезал свою спутницу и друга из-за ревности

В Уфе 57-летний местный житель из ревности зарезал знакомого и подругу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет по Башкирии.

Двойное убийство случилось 27 февраля. Компания из двух мужчин и двух женщин распивала спиртные напитки в квартире по улице Софьи Перовской. Когда алкоголь закончился, одна из женщин легла спать, а 57-летний обвиняемый отправился в магазин за новой порцией.