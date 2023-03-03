Дмитрий Чернышенко отметил успехи Башкирии в области науки и технологий

Уфимская наука должна помочь в достижении технологического суверенитета страны. Такую уверенность выразил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. В рамках своего визита в нашу республику вице-премьер ознакомился сегодня с тем, как взаимодействуют в регионе наука с индустриальными партнерами, то есть насколько активно внедряются разработки молодых ученых в промышленность.
При помощи этого программного комплекса можно дать точный прогноз по добыче нефти и подобрать оптимальную систему разработки, чтобы извлечь из пласта максимальное количество черного золота. Этот продукт превосходит зарубежные аналоги, утверждают разработчики.
Молодые ученые Уфимского нефтяного университета рассказывают заместителю председателя Правительства России Дмитрию Чернышенко и главе республики Радию Хабирову о том, чем занимаются в учебных лабораториях «Роснефти». Они входят в состав Евразийского научно-образовательного центра. Гости также ознакомились с учебным полигоном, где смонтировали современный автоматизированный гидравлический буровой ключ с программным управлением.
Макет маломагистрального самолета с электрическим двигателем – одна из перспективных разработок Уфимского университета науки и технологий. Заместителя председателя Правительства России знакомят с деятельностью передовой инженерной школы «Моторы будущего». Здесь занимаются разработкой и выпуском наукоемкой продукции.
Отличительная особенность школы «Моторы будущего» – направленность на выпуск конечной продукции и тесное взаимодействие с индустриальными партнерами. В качестве примера уфимские ученые продемонстрировали прототипы универсального силового модуля и микробеспилотных летательных аппаратов. Модели прошли испытания и готовы к серийному выпуску.
А это опытный образец зарядной станции для электромобилей – совместная разработка университета и Уфимского приборостроительного производственного объединения. Один такой модуль может выдавать до 30 киловатт мощности.
Сразу после знакомства с деятельностью передовой инженерной школы заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и глава республики Радий Хабиров встретились с молодыми учеными, изобретателями и предпринимателями Евразийского НОЦ.
Башкортостан по многим показателям на передовых позициях, отметил Дмитрий Чернышенко. По итогам 2022 года наша республика заняла четвертое место в стране в рейтинге научно-технологического развития регионов. Вице-премьер подчеркнул, что наука и дальше будет поддерживаться государством. На 2023–2024 годы предусмотрено выделение российским НОЦ пяти миллиардов рублей.
Встреча с изобретателями продолжилась в формате вопросов и ответов, ученые озвучили свои насущные проблемы. Среди приглашенных были и получатели миллионных грантов. Вице-премьер правительства страны был удивлен такому количеству стартапов. Поддержку от государства получили 22 молодых ученых.
Беспрецедентное давление, с которым столкнулась страна, открыло огромное окно возможностей для науки. То, чем занимаются молодые ученые Башкортостана, очень важно, отметил заместитель председателя правительства. Прежде всего, речь идет об эффективном выполнении поручений Президента России, о достижении технологического суверенитета.