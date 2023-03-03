Дмитрий Чернышенко отметил успехи Башкирии в области науки и технологий

Уфимская наука должна помочь в достижении технологического суверенитета страны. Такую уверенность выразил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. В рамках своего визита в нашу республику вице-премьер ознакомился сегодня с тем, как взаимодействуют в регионе наука с индустриальными партнерами, то есть насколько активно внедряются разработки молодых ученых в промышленность.

При помощи этого программного комплекса можно дать точный прогноз по добыче нефти и подобрать оптимальную систему разработки, чтобы извлечь из пласта максимальное количество черного золота. Этот продукт превосходит зарубежные аналоги, утверждают разработчики.

Молодые ученые Уфимского нефтяного университета рассказывают заместителю председателя Правительства России Дмитрию Чернышенко и главе республики Радию Хабирову о том, чем занимаются в учебных лабораториях «Роснефти». Они входят в состав Евразийского научно-образовательного центра. Гости также ознакомились с учебным полигоном, где смонтировали современный автоматизированный гидравлический буровой ключ с программным управлением.

Это единственное учебное заведение, внутри которого есть действующая буровая установка – прямо внутри, вмонтирована в корпус. Олег Баулин, ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета

Макет маломагистрального самолета с электрическим двигателем – одна из перспективных разработок Уфимского университета науки и технологий. Заместителя председателя Правительства России знакомят с деятельностью передовой инженерной школы «Моторы будущего». Здесь занимаются разработкой и выпуском наукоемкой продукции.

Наша передовая инженерная школа – это связь образования, науки, разработки и производства. Основная задача – создание изделий для обеспечения технологического суверенитета РФ. Вячеслав Вавилов, директор передовой инженерной школы «Моторы будущего»

Отличительная особенность школы «Моторы будущего» – направленность на выпуск конечной продукции и тесное взаимодействие с индустриальными партнерами. В качестве примера уфимские ученые продемонстрировали прототипы универсального силового модуля и микробеспилотных летательных аппаратов. Модели прошли испытания и готовы к серийному выпуску.

А это опытный образец зарядной станции для электромобилей – совместная разработка университета и Уфимского приборостроительного производственного объединения. Один такой модуль может выдавать до 30 киловатт мощности.

Сразу после знакомства с деятельностью передовой инженерной школы заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и глава республики Радий Хабиров встретились с молодыми учеными, изобретателями и предпринимателями Евразийского НОЦ.

Здесь, в Уфе, мы посмотрели несколько ярких примеров, на которые могут равняться другие субъекты. Эти примеры демонстрируют эффективное использование практически всей палитры инструментов поддержки научной и образовательной деятельности. Например, Евразийский образовательный центр. Он является одним из лидеров здесь по нефтегазовой и нефтехимической промышленности. Это и передовая инженерная школа «Моторы будущего», которая показывает невероятные прикладные результаты, и они используются прямо сейчас в авиационной промышленности, в медицинской. Была достигнута договорённость по ходатайству Главы Башкортостана, чтобы был создан Научный центр для сервоприводов, для робототехники. Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя Правительства РФ

Башкортостан по многим показателям на передовых позициях, отметил Дмитрий Чернышенко. По итогам 2022 года наша республика заняла четвертое место в стране в рейтинге научно-технологического развития регионов. Вице-премьер подчеркнул, что наука и дальше будет поддерживаться государством. На 2023–2024 годы предусмотрено выделение российским НОЦ пяти миллиардов рублей.

Мы участвовали в конкурсах и на Евразийский образовательный центр мирового уровня, и в программе «Приоритете-2030», и в передовой инженерной школе «Моторы будущего», и так далее. Мы научились правильно участвовать в конкурсах, научились готовить документацию, научились побеждать. Поэтому сейчас наша высшая школа и наука реально ощущают результаты этих действий. В первую очередь это касается интеграции, кооперации бизнеса, государства и науки. Это нетривиальная, сложная задача, которая не решается просто. Во-вторых, существенно увеличилось финансирование высшего образования и науки в Башкортостане. Это тоже результат участия и победы на этих конкурсах. Мы очень признательны и правительству России, и курирующему заместителю — Дмитрию Николаевичу Чернышенко, и министерству высшего образования. Нас слышат, нас понимают, нам помогают. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Встреча с изобретателями продолжилась в формате вопросов и ответов, ученые озвучили свои насущные проблемы. Среди приглашенных были и получатели миллионных грантов. Вице-премьер правительства страны был удивлен такому количеству стартапов. Поддержку от государства получили 22 молодых ученых.

Встреча с молодыми учеными показала и доказала, какие амбициозные планы у них, какие уже есть достижения. И мы сегодня очень четко встроены в стратегическую научную повестку страны. И важно, чтобы задачи, поставленные президентом страны, обязательно находили свое отражение, проецировались на наши регионы. И в этой связи Башкортостан действительно пример комплексной системной работы – по поддержке и молодых ученых, и науки в целом, по совершенствованию ее инфраструктуры и активному и результативному участию в федеральных проектах. Лилия Гумерова, председатель комитета Совета федерации по науке, образованию и культуре