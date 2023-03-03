Радий Хабиров назвал сроки открытия IQ-парка в Уфе

Мы участвуем во всех федеральных программах. Спасибо большое за поддержку наших заявок в конкурсе научно-образовательных центров мирового уровня, программе «Приоритет 2030», создании передовой инженерной школы. Всё это даёт определённые результаты. Недавно мы пошли на непростой шаг и объединили два вуза в единый большой университет. И уже видим позитивный эффект от такого решения. Важное для нас направление работы – развитие спорта. Здесь мы исходим из того, что можем дать детям. Спорт помогает им стать физически крепкими, у ребят в головах появляется ясность, правильная система нравственных координат.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан