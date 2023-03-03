Радий Хабиров назвал сроки открытия IQ-парка в Уфе

IQ-парк в Уфе откроет свои двери в конце текущего года. Такие сроки обозначил Глава Башкортостана Радий Хабиров заместителю председателя Правительства России Дмитрию Чернышенко. Сегодня гости посетили площадку будущего межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня.

10 месяцев осталось до завершения строительства первой очереди Межвузовского студенческого кампуса. IQ-парк площадью 36 тысяч квадратных метров планируют сдать в 2023 году. Даже макет будущего студенческого кампуса привлекает внимание. А после окончания строительства этот объект станет не только ещё одной достопримечательностью Уфы, но и целым городом в городе. Это будет студенческая и творческая зона для молодёжи площадью в 36 тысяч квадратных метров. На этажах разместятся помещения Уфимского университета науки и технологий, Башкирского медицинского университета и УГНТУ. Для студентов создадут лучшие условия, чтобы они смогли реализовать свой потенциал.

Стоимость поставленного оборудования для трех вузов составит более 5 миллиардов рублей. Планируется проработать вопрос софинансирования покупки со стороны федерального центра. И прямо на площадке глава республики Радий Хабиров подписал дорожную карту по срокам строительства и сдачи IQ-парка. 

Фото №1 - Радий Хабиров назвал сроки открытия IQ-парка в Уфе

Вторая очередь – центральное ядро кампуса – будет занимать более 110 тысяч квадратных метров. Объект завершат к 2026 году. В состав комплекса войдут жилые модули для студентов, преподавателей и гостей НОЦ почти на 4,5 тысячи мест, аудиторно-лабораторный блок и геномный центр, помещения для торговли и общепита, а также спортивные зоны и площадки культурно-массовых мероприятий. Более подробно инвестиционный, промышленный и образовательный потенциал республики вице-премьер российского Правительства Дмитрий Чернышенко и Глава Башкортостана Радий Хабиров обсудили во время рабочей встречи.

Республика – на четвертом, очень почётном месте в рейтинге научно-технологического развития российских регионов. А если не рассматривать крупные города, как, например, Москва и Санкт-Петербург, то на втором месте в стране. Это отличный результат. Мы с вами посетили сегодня Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня, посмотрели передовую инженерную школу «Моторы будущего». Увидели реальный, практический результат работы этих инструментов, которые созданы при поддержке Правительства страны. Уверен, что они позволят молодым учёным из Башкортостана эффективно работать на благо нашей Родины, а также будут способствовать достижению технологического суверенитета России и процветанию экономики республики.

Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя Правительства РФ
Фото №2 - Радий Хабиров назвал сроки открытия IQ-парка в Уфе

Мы участвуем во всех федеральных программах. Спасибо большое за поддержку наших заявок в конкурсе научно-образовательных центров мирового уровня, программе «Приоритет 2030», создании передовой инженерной школы. Всё это даёт определённые результаты. Недавно мы пошли на непростой шаг и объединили два вуза в единый большой университет. И уже видим позитивный эффект от такого решения. Важное для нас направление работы – развитие спорта. Здесь мы исходим из того, что можем дать детям. Спорт помогает им стать физически крепкими, у ребят в головах появляется ясность, правильная система нравственных координат.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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Правительство России усиливает информационно-аналитическое взаимодействие с регионами для разработки предложений руководству страны. В эту работу включился и Башкортостан, став десятым пилотным регионом. Соответствующее соглашение было подписано в Центре управления республикой. По словам вице-премьера российского правительства, документ открывает новые возможности для развития совместных цифровых проектов.

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