Радий Хабиров назвал сроки открытия IQ-парка в Уфе

IQ-парк в Уфе откроет свои двери в конце текущего года. Такие сроки обозначил Глава Башкортостана Радий Хабиров заместителю председателя Правительства России Дмитрию Чернышенко. Сегодня гости посетили площадку будущего межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня.
10 месяцев осталось до завершения строительства первой очереди Межвузовского студенческого кампуса. IQ-парк площадью 36 тысяч квадратных метров планируют сдать в 2023 году. Даже макет будущего студенческого кампуса привлекает внимание. А после окончания строительства этот объект станет не только ещё одной достопримечательностью Уфы, но и целым городом в городе. Это будет студенческая и творческая зона для молодёжи площадью в 36 тысяч квадратных метров. На этажах разместятся помещения Уфимского университета науки и технологий, Башкирского медицинского университета и УГНТУ. Для студентов создадут лучшие условия, чтобы они смогли реализовать свой потенциал.
Стоимость поставленного оборудования для трех вузов составит более 5 миллиардов рублей. Планируется проработать вопрос софинансирования покупки со стороны федерального центра. И прямо на площадке глава республики Радий Хабиров подписал дорожную карту по срокам строительства и сдачи IQ-парка.
Вторая очередь – центральное ядро кампуса – будет занимать более 110 тысяч квадратных метров. Объект завершат к 2026 году. В состав комплекса войдут жилые модули для студентов, преподавателей и гостей НОЦ почти на 4,5 тысячи мест, аудиторно-лабораторный блок и геномный центр, помещения для торговли и общепита, а также спортивные зоны и площадки культурно-массовых мероприятий. Более подробно инвестиционный, промышленный и образовательный потенциал республики вице-премьер российского Правительства Дмитрий Чернышенко и Глава Башкортостана Радий Хабиров обсудили во время рабочей встречи.
Правительство России усиливает информационно-аналитическое взаимодействие с регионами для разработки предложений руководству страны. В эту работу включился и Башкортостан, став десятым пилотным регионом. Соответствующее соглашение было подписано в Центре управления республикой. По словам вице-премьера российского правительства, документ открывает новые возможности для развития совместных цифровых проектов.