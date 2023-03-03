Дмитрий Чернышенко оценил туристический потенциал Башкирии

На развитие туризма в Башкортостане в 2023 году из федерального бюджета выделено порядка 750 млн рублей. Потенциал региона оценил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Республика отличается национальным колоритом и сохраняет свою историю. Вместе с бережным отношением к корням растёт туристическое направление региона и в сторону комфорта. Утверждена концепция глэмпингов, производятся дома на колёсах для отдыха в кемпингах. В 2022-м, по официальным данным, Башкортостан посетили 1,9 млн человек, в этом году эксперты прогнозируют прирост на 1/5 – количество туристов, по оценкам, перевалит за 2 млн.

Рост автора туристических домов на колесах – 173 сантиметра. Внутри закрытого прицепа – комната с удобствами. Сам предприниматель проводил испытание и жил несколько дней при температуре на улице до -17 градусов.

Изначальная цель, признается автор, – развить внутренний туризм Башкортостана. А если переиначить на башкирский стиль, то создать комфорт не для путешественников, а для кочевников. Один из маршрутов – к Янгантау. Путь к пещерам и лесам – в родные места Салавата Юлаева.

Потомки соратников историю помнят и даже воссоздают – собирают современные юрты. Национальную самобытность показали гостю города, прибыл который хоть и не как путешественник, но туристический потенциал республики оценил. В историческом центре Уфы побывал заместитель председателя Правительства России. Дмитрию Чернышенко рассказали о том, как поменяется столица Башкортостана в ближайшее время. Она вошла в число победителей конкурса Ростуризма по обустройству центров городов. На улучшение Уфа получит 215 млн рублей. Одна из локаций – ремесленная этнодеревня.