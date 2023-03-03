Радий Хабиров рассказал о сроках завершения строительства студенческого кампуса

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и глава Башкирии Радий Хабиров посетили площадку будущего межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Уфе. Были рассмотрены проекты по зданию IQ-парка, который является первой очередью, где планируется собрать лучшие умы со всей России.

«Мы уже понимаем, по каким этажам будут расположены вузы, с ними уже проработали все проектные и планировочные решения, приступаем к активной фазе переделки данного здания под студенческий кампус. Каждый из трех вузов получит свои помещения на разных этажах», - рассказал премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров.

Студенческий кампус возведут на условиях концессии. В 2022 году в рамках Международной недели бизнеса правительство РБ и группа «Эталон» заключили концессионное соглашение на строительство кампуса. Новый кампус вместит в себя жилые модули для студентов, преподавателей и гостей НОЦ на 4,4 тысячи мест, IQ-парк, аудиторно-лабораторный блок и геномный центр. Также построят помещения для торговли и общепита, а также спортивно-рекреационные зоны и площадки культурно-массовых мероприятий. Площадь составит свыше 130 тысяч кв. метров.